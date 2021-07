Sophia De Martino: alcune curiosità per conoscere meglio l'amatissima Lady Loki

Sophia Di Martino è un'attrice che ha iniziato a recitare in diverse produzioni televisive fin dal 2008. Dopo aver partecipato in ruoli minori, in quell'anno entra nel cast principale della soap opera The Royal Today. Da quel momento ha riscosso talmente tanto successo da essere arrivata alla serie tv Marvel Loki.

Di Martino è un'abile attrice che ha lavorato in televisione, al cinema, al teatro e anche nel mondo della musica. I suoi ruoli più iconici sono in Flowers dove interpreta proprio Amy Flowers, Eva nel film del 2016 The Darkest Universe, Amber nella terza stagione di Sky's Mount Pleasant e come Emma, la fidanzata del personaggio di Simon Bird Adam, nel primo episodio della stagione 3 della serie Friday Night Dinner.

È anche apparsa nella terza stagione di 4 O'Clock Club nel 2014 come Miss Parkwood e nel film Royal Day Out del 2015. È stata un membro regolare del cast di Casualty, interpretando il ruolo di Pauline "Polly" Emmerson dal marzo 2009 all'aprile 2011. Recentemente ha recitato nel film Yesterday (2019) nei panni di un personaggio chiamato Carol. Nello stesso anno è stata scelta per il ruolo di Lady Loki nella serie tv Marvel pubblicata sul servizio di streaming Disney+.

Nei fumetti Marvel, però, il personaggio di Lady Loki è decisamente diverso rispetto a quello della serie televisiva. L'origine stessa è alquanto drammatica dato che avviene un incidente durante Avengers: Disassembled e il Ragnarok e l'anima di Loki entra nel corpo di Lady Sif, la migliore amica di Thor. Questo porta alla distruzione stessa dell'anima di Lady Sif e al cambiamento fisico del personaggio.

Ci sono diverse teorie secondo cui Lady Loki nella serie televisiva non sia la reale incarnazione di Loki. In effetti, Lady Loki nello spettacolo ha ammesso di non essere Loki e di non voler essere chiamata tale. Inoltre, Lady Loki nei fumetti ha i capelli neri che sono esattamente come quelli del protagonista, mentre nello show ha i capelli biondi e corti, anche se il suo elmo è esattamente lo stesso della frattura a sinistra.

In effetti, l'attrice ha affermato che il suo ruolo nello spettacolo, accreditato come Sylvie, è un personaggio completamente nuovo costruito da zero solo per la serie:

"Ho guardato la sua performance, ma cerco di non lasciarmi influenzare troppo. Sylvie ha avuto un retroscena molto diverso da Loki. È una persona diversa, e questo è stato molto importante per noi fin dall'inizio. Quando la regista Kate Herron mi ha proposto l'idea quando ho finalmente ottenuto il lavoro, e lei è stata in grado di dirmi qualcosa in più a riguardo, era molto chiaro che Sylvia fosse Sylvie. E lei non è Lady Loki dei fumetti. Voglio dire, lo spettacolo è ispirato ai fumetti, ma questo è un retroscena completamente nuovo in una storia completamente nuova. E quindi volevo farla mia".

In ogni caso il quarto episodio di Loki ha anche svelato il segreto dei Custodi del Tempo e se non l'aveste già letta vi lasciamo alla nostra recensione.