Sophia Di Martino orgogliosa: 'Fiera di aver fatto parte del coming out di Loki'

La sessualità di Loki è stata uno degli argomenti più chiacchierati tra i fan Marvel in questi ultimi anni, in particolar modo dall'annuncio dello show Disney+ incentrato proprio sul personaggio di Tom Hiddleston e che, in effetti, ci ha riservato delle novità decisamente importanti in tal senso.

Il terzo episodio del nuovo show targato MCU ci ha infatti svelato l'orientamento sessuale di Loki, confermando le voci che parlavano di un Dio dell'Inganno bisessuale: un momento sicuramente importante nello sviluppo del personaggio e a cui Sophia Di Martino, volto di Sylvie nella serie Marvel, si è detta fiera di aver preso parte.

"È stato enormemente, enormemente importante per me e per tante persone. È stato rappresentato in maniera così potente, inoltre è una cosa che è stata costruita partendo da lontano. Sono davvero fiera di aver preso parte al coming out di Loki" sono state le parole dell'attrice che in molti considerano la vera rivelazione dello show sul fratello di Thor.

Chissà, a questo punto, se soluzioni del genere verranno prese in considerazione anche per altri personaggi già presenti nel roster del Marvel Cinematic Universe: l'accoglienza riservata alla rivelazione di Loki, d'altronde, è stata tutt'altro che negativa! Coming out a parte, comunque, ecco cos'ha detto Sophia Di Martino sul suo provino per Loki.