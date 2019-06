Sophia Lillis sarà la protagonista della serie 'I Am Not Okay With This'

Sophia Lillis, attrice presente in Sharp Objects e It, ha ottenuto il ruolo di protagonista per la nuova serie YA di Netflix intitolata I Am Not Okay With This Series, basata sulla graphic novel di Charles Forsman e ideata da Jonathan Entwistle, già autore di The End of the F***ing World. Presenti anche i produttori di Stranger Things.

La nuova serie del colosso dello streaming racconterà la storia di un adolescente dotata di misteriosi poteri. Sidney - questo il nome del personaggio che sarà interpretato da Sophia Lillis, che nel 2020 vedremo nel film Gretel & Hansel - è una ragazza goffa ma allo stesso tempo molto intelligente, accompagnata da un particolare senso dell'umorismo. Nonostante ciò lei si considera una persona mediocre. Almeno fino a quando non scoprirà di possedere dei poteri telecinetici.

Per il cast della serie sono stati annunciati come presenze fisse Wyat Oleff che interpreterà Stanley Barber, il vicino di casa di Sidney, Sofia Bryant nel ruolo di Dina, la simpatica e divertente migliore amica della protagonista e infine Rose Perkins che sarà Maggie, la madre di Sidney costretta a crescere da sola i suoi figli dopo la scomparsa del marito.

Saranno infine presenti in parti ricorrenti anche Aidan Wojtak-Hissong nel ruolo del fratello di Sidney e Richard Ellis che interpreterà il fidanzato di Dina.

Che aspettative avete verso questo prodotto?