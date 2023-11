Sophia Di Martino compie 40 anni: dove l'abbiamo vista prima di Loki?

I fan Marvel hanno imparato a conoscere Sophia Di Martino grazie a Loki: la serie con Tom Hiddleston non sarebbe stata la stessa senza la sua Sylvie, ma prima di allora l'attrice che si è rivelata fondamentale per dare una svolta agli eventi del Marvel Cinematic Universe era in effetti una semi-sconosciuta per il grande pubblico.

L'attrice che oggi compie 40 anni e che all'epoca della prima stagione di Loki si trovò a rispondere alle critiche mosse alla sua Sylvie è riuscita a cogliere la grande occasione della sua carriera solo dopo anni di gavetta tra ruoli minori soprattutto sul piccolo schermo, principalmente prendendo parte a serie TV britanniche.

La prima svolta arriva con Casualty, medical drama targato BBC che vide Di Martino far parte del cast principale; segue un ruolo da protagonista in Flowers, serie di Channel 4 comunque mai realmente uscita al di fuori dei confini del Regno Unito e dell'Irlanda. Una comparsa in Into the Badlands, nel 2018, è però il preludio ad un 2019 carico di soddisfazioni: prima la nostra Sophia ottiene infatti la sua prima esperienza significativa sul grande schermo, seppur in un piccolo ruolo (era Carol in Yesterday di Danny Boyle), dopodiché, come ben sappiamo, il grande successo di Loki.

Insomma, i complimenti vanno ovviamente ai Marvel Studios per aver saputo individuare in un volto poco noto l'interprete perfetta per un personaggio tanto importante! E voi cosa ne dite? Sophia Di Martino è stata effettivamente la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti!