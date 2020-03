Sophie Skelton rivela l'importanza del prossimo episodio di Outlander

Continuano le intervista a Sophie Skelton di Outlander: questa volta l'interprete di Brianna Randall Fraser ha svelato alcuni retroscena riguardo la nuova puntata dello show prodotto dall'emittente televisiva Starz.

L'intervista di Collider si apre con una richiesta, quello di dare una breve anteprima dell'episodio inedito di Outlander: "Devo dire che questa puntata è quella che da il via alla stagione, parlando della storia. Ci sono alcuni personaggi che conosciamo dalla prima stagione e saranno molto importanti in questa stagione; ci saranno molti cuori infranti. È un episodio fantastico per capire a chi sei più attaccato. È la classica situazione in cui sai che qualcosa accadrà nel futuro alle persone che ami, e per impedirlo dovrai fare qualcosa".

Le domande poi si concentrano sul suo personaggio e le sue conoscenze: "Bree non è un personaggio precipitoso, conosce bene Jamie e Claire. Claire è molto impulsiva, e anche Bree fa un po' così, ma ha quello spirito calcolatore di Jamie molto più sviluppato. È molto interessante per Bree perché sa cosa accadrà e glielo dice, ma non sa che deve tenere conto anche delle ramificazioni di questa rivelazione".

Come abbiamo visto nel trailer di Outlander 5 è una stagione importante per la serie prodotta da Starz e ambientata nel diciottesimo secolo.