Sophie Turner: 5 curiosità sulla Regina del Nord di Game of Thrones

Sophie Turner si mostra sempre tutta d'un pezzo davanti alle telecamere, ma ci sono alcuni retroscena sull'attrice di Game of Thrones davvero stuzzicanti che potreste non conoscere. Ecco 5 curiosità sulla Regina del Nord.

La Turner ha pianto la prima volta che ha incontrato Justin Bieber. Lei stessa ha svelato i suoi scheletri nell'armadio: avreste mai immaginato che fosse una Belieber? Pare che l'attrice abbia battuto Izzy Meikle-Small (peraltro favorita), in competizione con lei per il ruolo di Sansa, durante i casting. Sophie Turner ha adottato il cane che interpretava il suo metalupo. Il vero nome del quadrupede è Zunni, un bellissimo Northern Inuit. La Sansa di Game of Thrones compare nel video di Oblivion, noto brano dei Bastille. Sophie Turner adora la quarantena: l'attrice ha affermato che non le pesa per niente stare a casa in questo periodo di emergenza sanitaria, e che se fosse per lei trascorrerebbe molto più tempo tra le sue amate quattro mura.

Sophie Turner aspetta un bambino da suo marito Joe Jonas, alcune foto emerse in rete non lasciano spazio a dubbi. La speranza è comunque quella di rivederla presto sul set dei suoi prossimi progetti, in forma come sempre.

Eravate a conoscenza di queste curiosità sull'attrice della serie HBO?