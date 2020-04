Sophie Turner adora la quarantena insieme Joe Jonas. Per lui è invece una prigione

In una recente videochiamata live con Conan O'Brien, l'amatissima Sophie Turner di Game of Thrones e di X-Men: Dark Phoenix ha rivelato all'host e comico americano di trovare divertente e stimolante la quarantena insieme al no-marito Joe Jonas, aggiungendo però che per il cantante e musicista "è in verità una prigione".

L'attrice 24enne ha infatti risposto a una domanda di Conan via Skype, ed esattamente sul fatto se lei e il marito andassero d'accordo in un periodo di convivenza vicina e forzata dato dalla quarantena, che ad esempio in Cina ha registrato - terminata l'epidemia - un boom di richieste di divorzio. E comunque sono molte le coppie a trovare difficile stare accanto 24h su 24h, sette giorni su sette.



Per la Turner, invece, sono tutti arcobaleni e felicità, forse perché vivono come tante altre star in una casa-dimora di più di 1.000 metri quadri. Dice l'attrice: "Joe ed io in realtà... tutto sembra funzionare magnificamente e a mio favore, qui. Perché Joe è una vera farfalla sociale, quindi tendenzialmente faccio molta fatica a bloccarlo e fargli passare più tempo con me. Per lui è come una prigione, ma per me me è davvero fantastico".



E cosa fa Joe per passare il tempo?: "Si filma e fa DJ Set live su Instagram. Davvero, davvero rumoroso, specie mentre sto cercando di concentrami nella lettura degli script per lavoro. Ieri o l'altro ieri ha fatto un dj set anni '80 di circa due ore".



Per il video della chiacchierata tra Sophie Turner e Conan O'Brien cliccate sul seguente link.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla notizia sul figlio della Turner e di Jonas.