Sophie Turner, l'attrice di Game of Thrones celebra due anni con Joe Jonas: le foto

Sono passati ben due anni dal giorno in cui Sophie Turner e Joe Jonas sono convolati a nozze ed entrambi si sono fatti gli auguri con alcune immagini postate su Instagram risalenti proprio a quel giorno speciale. Turner principalmente sembra davvero euforica e incredula che sia trascorso così tanto tempo da quel sì sull'altare.

A corredo di una prima immagine su Instagram, l'attrice di Game of Thrones ha scritto: "Due anni come tua moglie, accipicchia, ti amo", aggiungendone poi un altro paio successivamente con su scritto: "Voglio dire... ca**o, sono passati due anni!". Le immagini sono alcuni scatti in bianco e nero tratti proprio dal giorno del matrimonio. Lo stesso Joe Jonas ha fatto altrettanto sul suo profilo Instagram, scrivendo: "I migliori due anni della mia vita, ti amo Sophie Turner". Quindi, successivamente, "Due anni di festa".

Dopo la conclusione di Game of Thrones, abbiamo visto Sophie Turner nel film X-Men: Dark Phoenix ancora nei panni di Jean Grey / Fenice nera dopo il suo esordio nel franchise in X-Men: Apocalypse, mentre successivamente è apparsa nel film Heavy. Sul piccolo schermo è apparsa come protagonista della serie Survive, sulla defunta Quibi, mentre prossimamente la rivedremo nelle serie animata The Prince, in quest'ultima nel ruolo di Princess Charlotte, e in The Staircase, miniserie in otto episodi diretta da Antonio Campos e incentrata sulla vicenda dello scrittore americano Michael Peterson che nel 2003 fu condannato per l'omicidio della moglie, pena che nel 2017 fu convertita in omicidio colposo e Peterson rilasciato di prigione.

Nel cast di The Staircase anche Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey e Juliette Binoche. La miniserie arriverà prossimamente sulla piattaforma digitale HBO Max.