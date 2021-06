Sophie Turner ha cambiato look: la star di Game of Thrones sfoggia una chioma rossa

A due anni dalla conclusione, i fan di Game of Thrones continuano a seguire e commentare la carriera e la vita privata delle star della serie. Sono in molti, quindi, a essere rimasti colpiti dal recente cambio di look di Sophie Turner, annunciato dall'attrice attraverso le sue storie su Instagram.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, adesso Sophie Turner ha i capelli rossi, e non è chiaro se il nuovo colore sia stato scelto in funzione della nuova serie HBO The Staircase. Nello show, ispirato alla vera storia di Michael Peterson, giornalista e scrittore condannato per l'omicidio della moglie, la Sansa Stark di Game of Thrones interpreterà Margaret Ratliff, una delle figlie adottive di Peterson, e reciterà al fianco di Toni Collette, Colin Firth e Juliette Binoche.

Abbiamo visto recentemente una Sophie Turner infuriata per le foto dei paparazzi a sua figlia, nata lo scorso luglio. Qualche tempo fa, invece, l'attrice aveva raccontato un aneddoto sul suo provino per Game of Thrones, spiegando di esserci andata inizialmente per divertimento con alcuni compagni di scuola.

"Non ho detto ai miei genitori che andavo ai provini per Game of Thrones, l'hanno scoperto dopo. Io e tutti i miei amici abbiamo fatto l'audizione. Pensavamo che fosse una cosa divertente e scherzosa da fare" ha ricordato. "I miei genitori lo hanno scoperto quando ero tra le ultime sette, e poi mia madre è andata fuori di testa, ha chiamato mio padre e ha detto: Non so se possiamo farlo. Ma mio padre ha detto: Stai zitta, questo è ciò che desidera da sempre, devi lasciarle fare un tentativo."