Sophie Turner compie 25 anni: gli auguri del marito Joe Jonas alla star di Game of Thrones

Domenica 21 febbraio Sophie Turner, tra i protagonisti della serie cult Game of Thrones, ha compiuto 25 anni, e come sempre nell'era dei social sono stati numerosi i messaggi di auguri all'attrice da parte di fan, colleghi e personaggi famosi. Non potevano mancare quelli di suo marito, il cantante Joe Jonas.

Come possiamo vedere nel post Instagram in calce alla notizia, Joe Jonas ha scritto: "Buon compleanno piccola. Hai due anime e le amo entrambe allo stesso modo". Le due foto scelte mostrano in effetti due aspetti molto diversi di Sophie Turner: un look sofisticato, con tanto di occhiali da sole nella prima, una semplice felpa con il cappuccio tirato su nella seconda.

Tra le altre star che hanno avuto un pensiero per l'attrice di Game of Thrones, al suo primo compleanno da mamma dopo la nascita nei mesi scorsi della piccola Willa, vanno menzionati Nick e Kevin, i fratelli di Joe Jonas, le cognate Priyanka Chopra Jonas e Danielle Jonas, Simon Kinberg, regista di X-Men: Dark Phoenix e le attrici Jessica Chastain e Lupita Nyong'o.

"Oh mio Dio, grazie mille, vi amo tutti" ha scritto Sophie Turner in risposta. "Mi avete riempito il cuore d'amore in un momento in cui ne avevo davvero bisogno."

