Sophie Turner: cosa sta facendo in quarantena la star di Game of Thrones?

Sophie Turner è nota ai più per aver vestito i panni di Sansa Stark in Game of Thrones. Ora che la serie HBO si è conclusa, l'attrice è impegnata su altri fronti: ma come sta affrontando la quarantena?

Osservando il suo profilo Instagram, seguito da oltre 15 milioni di persone, si può osservare come già il 9 marzo Sophie Turner avesse pubblicato un messaggio per la sorella in occasione della Festa della Donna. Nessuna foto in sua compagnia: era già in quarantena? Troppo presto forse, ma chi può dirlo. Quel che è certo è che la vita in casa, per la bella Sansa, non è poi così male: uno scatto pubblicato il 25 marzo ritrae il suo giovane sposo, Joe Jonas, con davanti un bel piatto di pasta. Il messaggio che accompagna la foto dice "Uno dei tanti benefici di avere sposato un ragazzo italiano"… oltre che cantante, insomma, il caro Joe è pure un cuoco niente male!

Sophie Turner è stata poi intervistata tramite Skype da Conan O'Brien durante questo periodo di quarantena, occasione in cui ha ammesso di non sentirsi affatto a disagio in casa. La 24enne ha infatti dichiarato: "Posso dire che la quarantena mi piace. Sono introversa e amo stare in casa. Anzi, se potessi ci resterei tutto il giorno senza alcun problema. Quindi per me questo è un bel periodo."

Insomma, la star di Game of Thrones è felice e non ha problemi a rispettare il distanziamento sociale imposto dal Paese: ha infatti raccontato di aver lasciato la sua villa di Hollywood solo una volta al giorno per portare a spasso il cane, durante le ultime settimane. Si trova così a suo agio da non riuscire a comprendere il motivo per cui le persone sentano il peso del distanziamento sociale, lamentandosene sui social. Al suo contrario, il marito Joe Jonas starebbe soffrendo particolarmente per la quarantena: ha raccontato infatti che il giovane cantante è una persona con cui "si deve lottare affinché resti in casa", motivo per cui sarebbe vivendo questo periodo come una prigione.

