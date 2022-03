Sophie Turner in dolce attesa: la star di Game of Thrones radiosa agli Oscar con Joe Jonas

Nel luglio 2020 Sophie Turner è diventata mamma della piccola Willa e ora, l'ex star di Game of Thrones ha "annunciato" di essere in attesa del suo secondo bambino mostrandosi radiosa col suo pancione sul red carpet degli Oscar, in compagnia di suo marito Joe Jonas.

La coppia non ha mai nascosto il desiderio di una famiglia numerosa ma al contempo ha sempre fatto grande attenzione alla propria privacy e fin qui non erano ancora giunte notizie ufficiali in merito a questa gravidanza di cui i tabloid parlavano da un po'.

Sophie Turner si è detta disgustata dal gossip che quotidianamente invade la propria sfera personale, chiedendo maggiore rispetto della sua vita privata. Quando qualche mese fa sul web sono state diffuse foto della sua primogenita, l'attrice infuriata ha detto:

"Non voglio quelle foto là fuori. Lei è mia figlia. Non ha chiesto questa vita, non ha chiesto di essere fotografata. È inquietante che un uomo adulto faccia foto a una bambina senza permesso. Sono nauseata, disgustata e chiedo rispettosamente a tutti di smettere di seguirci, smettere di cercare di scattare foto di nostra figlia e di pubblicarle".

In attesa di scoprire quando avverrà il lieto evento, non possiamo fare altro che fare tanti tanti auguri alla coppia.