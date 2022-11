Sophie Turner sarà la famosa ladra di gioielli Joan Hannington in una serie

La star di Game of Thrones Sophie Turner sarà la protagonista di Joan, serie drammatica in sei episodi ispirata alla famigerata ladra di gioielli britannica Joan Hannington. Scritta da Anna Symon, la serie è ambientata nella Londra spregiudicata degli anni Ottanta in cui si muoveva la vera Joan Hannington, il cui soprannome divenne La Madrina.

Le riprese della serie targata ITVX inizieranno a Londra nella primavera del prossimo anno, sulla base delle memorie della Hannington. La scrittrice Anna Symon (autrice di Mrs. Wilson e Il serpente dell'Essex) ha avuto modo di incontrare la ladra di gioielli nonché mente criminale durante la stesura della sceneggiatura.

La serie inizia con la Hannington ventenne alle prese con un matrimonio disastroso con un uomo violento. Quando lui si dà alla fuga, lei punta a una vita migliore per lei e la figlia Debbie, prima di trasformarsi in un'abile ladra di gioielli.

"Sono davvero entusiasta di portare la storia dell’affascinante vita di Joan Hannington sullo schermo: è una delle più famose figure nel mondo criminale di Londra, e si è guadagnata il soprannome di La Madrina. Una donna che ha saputo districarsi tra una carriera di successo come ladra di gioielli, il tutto mentre cercava di riottenere la figlia che era stata affidata ai servizi sociali. Vedremo una madre disperata che viene travolta dal trascinante mondo del crimine", è stato il commento di Sophie Turner.

La responsabile di ITV, Polly Hill, ha aggiunto: "La storia di Joan è incredibile, è stata in grado di raggiungere il successo, quando gli ostacoli sembravano accumularsi contro di lei, andando contro le regole. Gli script di Anna sono brillanti e perfetti per ITVX e non vedo l’ora di vedere Sophie Turner recitare nei panni di Joan. Ambientata negli anni ’80 con la regia di Richard Laxton e la produzione di Ruth Kenley-Letts e Snowed-In, questa sarà una storia grandiosa con un team incredibile che la porterà sullo schermo".

Restando in ambito ITVX, proprio ieri è stata diffusa la prima immagine di Litvinenko, con un irriconoscibile David Tennant nei panni dell'ex-agente del KGB avvelenato con il polonio-210. L'ultima volta che abbiamo visto Turner sul piccolo schermo è stata nella serie The Staircase con Colin Firth e Toni Collette.