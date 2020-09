Sophie Turner: le foto più belle della star di Game of Thrones

Dopo essere divenuta Regina del Nord ed essere sopravvissuta agli attacchi della temibile Vuk, abbiamo scoperto che Sophie Turner è da poco diventata madre di Willa, insieme al marito Joe Jonas. L'attrice britannica è sempre stata molto attiva sui suoi social, postando diverse foto, sia da vari set, che private. Vediamo insieme le migliori!

Una delle sue ultime apparizioni prima della gravidanza risale al 3 marzo 2020, quando Sophie mostra la splendida doppia copertina del magazine di moda Elle per il mese di marzo. Un set fotografico molto vario e che ci mostra la giovane attrice in tutta la sua elegante bellezza, in diversi outfit.

E che dire dell'incredibile vestito indossato per il compleanno del suo amato marito Joe, il 18 agosto del 2019? Una scollatura da capogiro e uno stacco vertiginoso slanciano la già altissima Sophie, più radiosa che mai.

C'è stato un periodo nel quale Sophie Turner era sinonimo di copertina, come dimostrano le prime pagine di tre magazine di primo livello come Vogue, Rolling Stone (nella quale ha posato insieme all'amica e collega Maisie Williams) ed Entertainment Weekly, che la vede per l'ultima volta nei panni di Sansa Stark nel numero datato 4 marzo 2019. Bellezza glaciale ed estremo charme.

Oltre a un'altra splendida collaborazione, in questo caso con Louis Vuitton, per il quale posa il 6 febbraio del 2019, vogliamo farvi vedere anche una foto molto particolare. Avete mai sognato di vedere Sophie Turner indossare i panni di Morticia Addams? No? Dopo le sue foto nei panni della gotica madre della famiglia Addams potreste tutti ricredervi. E noi siamo certi che lo farete.

Di recente, la Turner ha dichiarato di aver portato a casa un importante cimelio dal set di Game of Thrones. Nell'attesa di vederla in nuovi progetti, Sophie Turner ha partecipato alla serie targata Qibi Survive, nella quale è protagonista. E noi, non vediamo l'ora di trovarla in nuovi ruoli, non appena la sua nuova carriera da mamma glielo permetterà.