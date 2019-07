Sophie Turner di Game of Thrones ammette di non ricordare il suo matrimonio

Sophie Turner ha trovato nella sua vita privata il giusto riscatto per tutte le sofferenze subite nei panni di Sansa Stark, tra famiglie massacrate e matrimoni infelici. La relazione dell'attrice con il marito Joe Jonas sembra andare a gonfie vele, nonostante un piccolo inconveniente relativo ai festeggiamenti.

Sophie Turner ha infatti ammesso di ricordare poco della festa data per il suo matrimonio. Le cause? Probabilmente un comprensibile eccesso di alcol. "Non ricordo molto di quella notte, quindi immagino di essermi divertita. Ho bevuto troppi shots!" ha raccontato divertita l'attrice.

Turner ha poi parlato anche del suo rapporto con Joe Jonas, definendo questi come l'unico uomo capace di farle rivedere le sue idee sul matrimonio: "Lui è la versione maschile di me. Il matrimonio non era mai stato qualcosa a cui fossi interessata. Volevo essere un uccello libero. Poi però incontri quello giusto e pensi 'Ah, non importa, vada tutto a quel paese, voglio sposarmi! Starò bene con questa persona per il resto della mia vita!"

Nonostante Sophie Turner non abbia ricordi del suo giorno speciale voi potete dare un'occhiata alla cerimonia grazie alla prima foto ufficiale rilasciata sui social alcuni giorni fa. A proposito di lieto fine, quello di Game of Thrones non sembra aver accontentato tutti: che finale avrebbero preferito i protagonisti della serie?