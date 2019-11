Sophie Turner di Game of Thrones si aspettava una fine diversa per Sansa

Mentre l'account Twitter della serie ha sorpreso i fan annunciando i Blu-ray dell'ottava stagione di Game of Thrones, Sophie Turner ha rivelato di essere rimasta sorpresa nello scoprire il modo il cui si è concluso il lungo viaggio del suo personaggio.

In uno degli speciali presenti nell'edizione home video della stagione, i fan potranno assistere ad una intervista alla giovane attrice britannica, in cui ricorda il momento in cui ha letto per la prima volta la scena conclusiva dello show ispirato agli omonimi libri scritti da George R.R. Martin: "Non riesco a descrivere il momento in cui ho letto la scena finale, mi sono sentita sopraffare, continuavo a leggerlo e a leggerlo e a rileggerlo, dopo mi sono sentita quasi intorpidita perché non credevo che avrei mai letto la scena conclusiva".

Continua poi parlando del suo personaggio, la figlia maggiore di Ned Stark: "Dalla prima stagione, quando è arrivata a King's Landing non ha mai voluto il Trono di Spade, non voleva governare su così tante persone, penso che la conclusione della sua storia sia la più soddisfacente. Amo il modo in cui si è concluso il viaggio di Sansa, alla fine lei cercava solo un luogo da considerare casa e in cui fosse al sicuro e l'ha ritrovato a Grande Inverno. Sarà in grado di guidare quelle persone".

Nel frattempo abbiamo scoperto l'esistenza di un finale alternativo di Game of Thrones, anche se la sua pubblicazione non è molto probabile.