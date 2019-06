Sophie Turner di Game of Thrones e il suo imbarazzante incontro con Matthew Parry

Sophie Turner dice ormai chiuso il capitolo Game of Thrones, spiegando che rifiuterebbe persino qualsiasi spin-off su Sansa Stark le venisse proposto, ma è comunque prima che diventasse la Regina del Nord che l'attrice ha avuto un imbarazzante incontro con una delle star dell'iconica Friends.

In tour promozionale per X-Men: Dark Phoenix, l'interprete ha infatti partecipato al "Behind the Tweets" via Twitter, andando a scavare nei suoi vecchi tweet, scoprendo appunto un imbarazzante incontro con Matthew Perry, storico interprete del Chandler Bing della sit-com anni '90 più amata di sempre. La storia si apre con un tweet del 2016, dove la Turner scriveva: "Porca miseria. Chandler Bing in persona sta provando il suo nuovo spettacolo teatrale proprio vicino a casa mia".



L'attrice ha poi condiviso il seguito, spiegando che si trattava di tutto un piano che lasciasse insinuare un suo appuntamento con l'attore. Rivelando poi che era solita osservare Perry fumare fuori praticamente ogni giorno, ha aggiunto: "Ho comprato un accendino in modo che potessi avvicinarlo per offrirgli da accendere una sigaretta". Peccato un piccolo difetto del piano.



"Quando mi sono avvicinata, la sigaretta era già accesa, quindi è stato assolutamente imbarazzante. Credevo potesse vedere questo tweet e contattarmi, per chiedermi magari un appuntamento, ma non lo ha fatto".