Sophie Turner oltre Game of Thrones: i migliori ruoli dell'attrice

Sophie Turner è un'attrice 24enne nota soprattutto per aver recitato in Game of Thrones, ma quali sono i suoi migliori ruoli oltre a quello di Sansa Stark?

Essendo giovanissima, è normale che la sua filmografia sia ancora piuttosto ristretta. A lanciare la sua carriera cinematografica (nel 2013) è stato il thriller Another Me, dove ha recitato nei panni della protagonista al fianco di Jonathan Rhys Meyers e Claire Forlani. Due anni dopo ha affiancato Samuel L. Jackson e Jessica Alba nel film Barely Lethal - 16 anni e spia, ma più rilevante è la sua parte nella pellicola X-Men - Apocalisse, quando si cala nella versione adolescente della mutante Jean Grey (ruolo ripreso nel 2019 in X-Men - Dark Phoenix).

Sul piccolo schermo, oltre ad aver esordito ancora adolescente in Game of Thrones, è protagonista della nuova serie Survive, trasmessa dalla piattaforma streaming Quibi dal 6 aprile 2020. Nello show interpreta Jane, una ragazza con tendenze suicide che si ritrova a dover lottare per la vita quando un aereo precipita in una remota località montana.

Al momento Sophie Turner si gode la quarantena in compagnia di suo marito, ma la speranza dei fan è quella di vederla nuovamente impegnata sul set.

Tuttavia, alcune foto emerse in rete hanno dimostrato che Sophie Turner è incinta, quindi l'attrice potrebbe prendersi una pausa ben più lunga di quanto ci si potrebbe aspettare per portare avanti la gravidanza.