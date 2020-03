Sophie Turner di Game of Thrones rinnega il suo outfit alle nozze di Kit Harington

Sono state un bel momento, le nozze di Kit Harington e Rose Leslie: il matrimonio delle due star di Game of Thrones è stato anche un'occasione per rivedere un'ultima volta il cast dello show più o meno al completo e al di fuori del set. Qualcuno, però, ricorderà forse con meno piacere quella giornata.

Sophie Turner, interprete di Sansa Stark nella serie, ha infatti ammesso di non essere particolarmente fiera dell'outfit sfoggiato al matrimonio dei suoi colleghi: l'attrice si presentò alle nozze con un blazer rosso e degli stivali neri, esponendosi in effetti già all'epoca alle critiche di alcuni fan particolarmente attenti.

"Rinnegherò per sempre quel look. È stato uno dei miei peggiori outfit. Ebbi davvero una crisi di stile. Entrambi i vestiti davvero belli che avevo scelto non mi stavano bene. Fu un disastro. Un disastro, davvero. La mia peggior scelta" ha raccontato l'attrice. Va detto, comunque, che Turner non fu l'unica ad esser presa di mira dai fan: in molti, all'epoca, ironizzarono ad esempio sul look sfoggiato da Emilia Clarke.

La stessa Sophie Turner, intanto, ha confessato di sentire la mancanza di Game of Thrones; lo scorso Natale, invece, Emilia Clarke si commosse davanti a un regalo a tema Game of Thrones.