Sophie Turner di Game of Thrones vorrebbe un ruolo nel revival di Lizzie McGuire

L'attrice, famosa per aver interpretato Sansa Stark in Game of Thrones, vorrebbe cambiare genere e su Instagram rivela che le piacerebbe interpretare Miranda, la migliore amica di Lizzie McGuire nel revival della serie.

Lizzie McGuire era una serie di assoluto successo e metteva in scena le vicende adolescenziali della protagonista interpretata da Hilary Duff. A causa del cambio di showrunner la produzione del revival di Lizzie McGuire è stata però sospesa e i fan delusi non vedono l'ora che la situazione si risolva per poter guardare una nuova stagione.

Intanto Sophie Turner sembra intenzionata ad entrare a far parte del cast, e in una storia su Instagram dichiara:

"La serie Lizzie McGuire è stata messa in pausa. Ovviamente ne sono devastata come il resto di voi, ma sono abbastanza sicura che... Miranda ci sarà in questa stagione? Perché io sono qui! Sono disponibile. Sono la vostra nuova Miranda", e conclude chiedendo ai fan dello show di supportarla.

È probabile che la Turner stesse semplicemente scherzando, ma in effetti potrebbe essere una buona aggiunta al cast. I produttori non hanno ancora fatto sapere se il ruolo è già stato affidato a qualcuno, quindi le speranze ci sono. L'unico problema è che la migliore amica della protagonista nella serie, Miranda Sanchez, è di origini messicane, e la sostituzione con un'attrice inglese potrebbe essere considerata quantomeno audace.

Sophie Turner ha detto la sua anche su un eventuale ritorno di Sansa Stark nei prequel di GoT, ma siamo sicuri che l'attrice non resterà senza lavoro, dato che al momento è una delle maggiori star di Hollywood.