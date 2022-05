Sophie Turner, dopo GoT basta grandi franchise: 'The Staircase è l'occasione giusta'

Sophie Turner nella lunga intervista rilasciata ad Elle ha parlato della sua vita non solo personale ma anche lavorativa e, ormai archiviato il capitolo Game of Thrones, ha ammesso di non essere più intenzionata a far parte di grandi franchise, prediligendo piccole produzioni come ad esempio The Staircase.

"Ho fatto parte di grandi franchise. Quindi ora, poiché non ho tutto il tempo del mondo, se voglio impegnarmi in qualcosa in TV, deve essere speciale. Deve permettermi di dire: 'È stato pazzesco, e diverso da qualsiasi cosa io abbia mai fatto prima'. Questo è ciò che mi entusiasma dell'industria cinematografica. Questo è il tipo di mondo in cui voglio vivere".

In tal senso, Sophie Turner è felice di far parte di The Staircase, la nuova serie HBO che racconta la storia del processo a Michael Peterson, giornalista e scrittore americano, accusato dell'omicidio della moglie. L'ex star di Game of Thrones qui interpreta la figlia del protagonista e sulla possibilità di lavorare fianco a fianco con Colin Firth dice: "È come se avessi vinto un concorso. Michael Peterson ha manierismi molto specifici. Guardare Colin trasformarsi in lui è stato fantastico. È molto diverso dal soave Colin che conosciamo e amiamo".

E sui numerosi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nella sua vita ammette: "È difficile, perché sono una persona a cui non piace il cambiamento. Mi piace la coerenza e, con il lavoro che ho, non è raggiungibile. La mia vita è stata stravolta negli ultimi anni e con Joe che balza di città in città, quando torno da lavoro non voglio fare altro che stasera tranquilla a casa con mia figlia".

Cosa ne pensate delle parole di Sophie Turner? Ditecelo nei commenti.