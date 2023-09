Sophie Turner impose un ultimatum a Joe Jonas per uscire insieme: quale era la richiesta?

Nel corso degli anni sono state molte le star che ci hanno cresciuti nel periodo adolescenziale, in quanti non possono dimenticare le canzoni dei Jonas Brothers? Ed in quanti sono cresciuti seguendo le intricate vicende del Trono di Spade? Anche per questo forse, ci ha fatto male sapere del divorzio tra Joe Jonas e Sophie Turner.

Approfittando quindi della situazione assai spiacevole in cui si trova ad oggi la giovane coppia, che lotta anche aspramente per aggiudicarsi l'affidamento dei propri figli, facciamo qualche passo indietro e scopriamo la condizione di Sophie Turner imposta all'ormai ex marito.

Sembra infatti che durante una passata intervista al The Late Show con James Corden, Joe Jonas abbia raccontato che la sua futura moglie sia stata selettiva nei suoi confronti prima di permettergli di uscire con lei.

"Sophie ha detto una cosa tipo: 'Se hai davvero intenzione di uscire con me, devi guardare Harry Potter'. Perché ogni Natale, per quelli di voi che non lo sanno, nel Regno Unito trasmettono i film, tutti quanti. Quindi li ho visti e me ne sono innamorato".

Dopotutto però, anche Joe ha avuto modo di rifarsi sulla moglie durante il periodo della quarantena: "Le ho detto: 'La mia regola è che devi guardare tutto Il Signore degli Anelli'. Quindi in quei giorni ci siamo visti tutta la saga, ed abbiamo anche costruito i lego a tema, il che è stato piuttosto divertente".

Voi che ne pensate? Sapevate quanto guadagna Sophie Turner? Oltretutto, ecco una classifica di tutte le stagioni di Game of Thrones.