Sophie Turner e Joe Jonas stanno divorziando? Le ultime news!

Dopo quattro anni di matrimonio, Sophie Turner e Joe Jonas sarebbero molto vicini alla separazione ufficiale. Una fonte vicina alla rivista People avrebbe confermato che il cantante avrebbe assunto un avvocato divorzista e che quindi la coppia sarebbe già ai ferri corti da diverso tempo. I due erano convolati a nozze nel giugno del 2019.

I rappresentanti dei due non hanno ancora commentato i report pubblicati da People, quindi manca ancora una conferma ufficiale dell'indiscrezioni, che i tabloid americani danno già per certa e assicurata.

Parlando di come si erano avvicinati la prima volta nel lontano 2016, l'attrice di Game of Thrones aveva raccontato che il tutto era nato direttamente sui social network: "Avevamo molti amici in comune che cercavano di presentarci da tempo", aggiungendo: "Ci seguivamo a vicenda su Instagram e lui mi ha inviato un messaggio diretto un bel giorno, all'improvviso".

Non molto tempo dopo aver stabilito un contatto su Instagram, Jonas ha invitato la Turner a uscire mentre il suo tour passava per il Regno Unito. Gli amici della Turner hanno pensato che sarebbe stato "esilarante" e l'hanno convinta ad accettare. I due hanno organizzato un incontro in un bar. Mentre si aspettava che Jonas "si presentasse fieramente da solo", è rimasta piacevolmente sorpresa quando il cantante è arrivato accompagnato da un amico.

Nel 2017, Jonas le ha posto la fatidica domanda, chiedendo alla Turner la sua mano. In due post su Instagram, i due hanno condiviso una foto della mano della Turner con l'anello di fidanzamento in bella mostra. La coppia ha ricevuto un'ondata di sostegno da parte di amici e parenti famosi, tra cui il fratello di Jonas, Nick Jonas, che ha scritto: "Congratulazioni a mio fratello... e alla mia futura sorella per il vostro fidanzamento. Vi amo entrambi così tanto". Jonas e la Turner si sono poi uniti in una cerimonia a sorpresa a Las Vegas e in seguito in una sontuosa cerimonia nella campagna francese.

Nel 2020 la coppia ha dato il benvenuto al primo figlio, la figlia Willa, per poi accogliere il secondo figlio nel luglio del 2022.

"È stato fantastico essere padre e imparare ogni giorno di più su me stesso e su cosa significhi", aveva dichiarato Jonas a People l'anno scorso a proposito della paternità.