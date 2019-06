Sophie Turner e Maisie Williams si sono baciate sul set di Game of Thrones

La forte amicizia tra Sophie Turner e Maisie Williams non è certo un mistero. Le interpreti di Sansa ed Arya Stark hanno costruito sin dai primi giorni di riprese un legame strettissimo, del quale hanno spesso approfittato per provocare il resto della crew.

Secondo quanto rivelato da Sophie Turner, infatti, nel mezzo delle riprese le due attrici hanno più volte ceduto alla tentazione di... Scambiarsi effusioni, per divertirsi osservando le reazioni del resto dello staff presente sul set.

"Sì, ci abbiamo giocato spesso. Sul set abbiamo fatto la scena ogni tanto, ci siamo baciate nel mezzo di una scena per poi goderci le reazioni degli altri. Solo che è Game of Thrones, l'incesto non è questa gran cosa, così loro erano tipo 'Ok, va bene'. Probabilmente è stata la cosa più casta che sia avvenuta su quel set. Comunque sì... Qualche volta vuoi semplicemente pomiciare con la tua migliore amica" ha raccontato divertita Sophie Turner.

L'attrice ha poi parlato di come il rapporto tra lei e Maisie Williams fosse particolarmente esclusivo durante i primi tempi. "Penso che la nostra amicizia sia stata qualcosa di distruttivo all'inizio, perché attraversavamo le stesse fasi. Di solito andavamo a casa dopo il set, compravamo cibo da Tesco, un piccolo supermercato dall'altro lato della strada. Tornavamo in camera nostra e mangiavamo a letto. Non abbiamo socializzato per un paio d'anni. Non abbiamo socializzato con nessuno al di fuori di noi due" ha raccontato Turner.

