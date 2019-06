Sophie Turner non ha ancora guardato gli ultimi episodi di Game of Thrones!

Come stanno reagendo gli attori di Game of Thrones alla fine della serie? Sono in preda alla disperazione come buona parte dei fan o vivono la cosa con indifferenza? Se l'è chiesto il noto conduttore Conan 'O Brien, che durante il suo show ha girato la domanda a Sophie Turner.

L'attrice ha quindi rivelato di aver adottato una contromisura sicuramente efficace per non realizzare di aver davvero chiuso quel capitolo della sua vita: non guardare gli ultimi episodi. Sophie Turner ha infatti dichiarato, suscitando l'incredulità di Conan, di non essersi voluta avvicinare agli ultimi due episodi della serie della quale è stata protagonista.

"Tutta la mia adolescenza, dieci anni della mia vita... Va bene, è ok, ma non ho guardato gli ultimi due episodi perché sarebbe una botta emotiva troppo forte per me. Ma ho visto Dan Weiss l'altra sera, uno dei creatori della serie, ed appena l'ho visto sono scoppiata in lacrime ed ero tipo 'No, ti prego, non può essere finita davvero!' Ma lo è, per cui..." ha raccontato Turner tra l'ironico ed il commosso.

La protagonista di Game of Thrones ha recentemente parlato anche del finale del suo personaggio, ma anche di un imbarazzante incontro avuto con la star di Friends Matthew Perry.