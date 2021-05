Sophie Turner, paparazzata la figlia della star di Game of Thrones: 'Sono disgustata!'

Lo scorso luglio Sophie Turner è diventata mamma, e fin dal primo momento l'attrice di Game of Thrones e suo marito, il musicista Joe Jonas, hanno dimostrato di tenere molto alla privacy della piccola, evitando di postare sue foto e provando in tutti i modi a difendersi dai paparazzi. A quanto pare, queste precauzioni non sono servite.

Nella giornata di martedì, infatti, Sophie Turner è stata fotografata mentre era a passeggio con la figlioletta, e le foto della piccola hanno fatto in poche ore il giro del web. L'attrice si è naturalmente infuriata, e ha affidato la sua reazione a un video pubblicato sul suo profilo Instagram il giorno successivo.

"Sembra che ieri alcuni paparazzi siano riusciti a ottenere una foto di mia figlia" ha detto Sophie Turner, che ha recentemente festeggiato il secondo anniversario con Joe Jonas. "E io voglio solo dire che il motivo per cui non sto pubblicando le foto di mia figlia, e mi assicuro di evitare a tutti i costi i paparazzi, è perché esplicitamente non voglio che quelle foto vengano fuori. È mia figlia. Non ha chiesto questa vita, o di essere fotografata. È raccapricciante che uomini vecchi scattino foto ai bambini senza il loro permesso. Sono nauseata, disgustata e chiedo rispettosamente a tutti di smetterla di seguirci e di provare a scattare foto a nostra figlia, e soprattutto di non stamparle. È disgustoso, e non avete il mio permesso."