Sophie Turner parla della sua depressione causata dai social

Apparsa come ospite in una recente puntata del talk show del Dr. Phil, Sophie Turner ha rivelato di aver sofferto per anni di depressione a causa dei commenti negativi che leggeva sui social media.

"Credo che la sfida più grande - e che ho avuto per molto tempo, tra tutti i problemi - sia stata la depressione." ha detto l'attrice parlando con il Dr. Phil. "Ho sofferto di depressione per 5 o 6 anni. La più grande sfida è stata il semplice alzarsi dal letto e uscire di casa, e imparare ad amare me stessa."

L'interprete di Sansa Stark ne Il Trono di Spade non ha avuto problemi fino ai 17 anni, ma all'improvviso la sua crescita e la popolarità legata allo show targato HBO hanno portato ad un problema più che mai attuale: l'aggressività di alcuni utenti sui social.

"Ero innamorata di quello che facevo," ha continuato la Turner. "Non potevo credere di essere pagata per fare questo mestiere. Pensavo fosse uno show incredibile. Andava tutto bene fino a che ho compiuto 17 anni, quando ho iniziato a sentire gli effetti della pubertà. Il mio metabolismo è cambiato ed ho iniziato a prendere peso. E poi ci ha pensato lo scrutinio dei social media e tutto il resto, ed è lì che mi ha colpito."

"Credevo a ciò che leggevo," ha detto l'attrice parlando dei commenti negativi sul suo corpo e sulla sua recitazione. "Pensavo 'è vero ho la pelle a chiazze, sono grassa, sono una pessima attrice', e ci credevo."

Il Dr. Phil le ha poi domandato se avesse mai preso in considerazione il suicidio: "Si, l'ho fatto." ha risposto l'attrice. "Era una cosa a cui pensavo, è strano, non ero molto depressa da più giovane ma mi è capitato di pensare al suicidio. Però non so, forse era solo una strana attrazione. Ma si, ci ho pensato. Non credo però che sarei andata fino in fondo. Non lo so."

L'attrice ora fa terapia e cerca di non leggere i commenti che infestano i social, ma a quanto pare ciò che ha contribuito di più a farle riguadagnare il rispetto per se stessa è stata la relazione con il fidanzato Joe Jonas: "Quando qualcuno ti dice ogni giorno che ti ama, ti viene da pensare perché lo fa e ti permette di amare te stesso un po' di più. Quindi si, ora adoro me stessa."

Proprio oggi la Turner è apparsa nel trailer finale di X-Men: Dark Phoenix, nuovo (e forse ultimo) film della saga dei mutanti in cui vestirà i panni della protagonista Jean Grey. L'attrice è anche apparsa nella recente premiere della stagione finale de Il Trono di Spade, episodio che ha firmato il record di ascolti della serie HBO.