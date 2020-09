Sophie Turner, le prime foto della Sansa Stark di Game of Thrones col pancione

Lo scorso luglio, tutti i fan di Game of Thrones hanno accolto con grande gioia la notizia della nascita della figlia di Sophie Turner. Ora l'attrice, da sempre molto riservata, ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni scatti della sua gravidanza.

La Sansa di Game of Thrones aveva sposato lo scorso anno Joe Jonas, frontman dei Jonas Brothers. I due erano convolati a nozze prima a Las Vegas per poi suggellare nuovamente il loro amore in una riservatissima cerimonia nel sud della Francia. Ovviamente in quell'occasione damigella d'onore è stata stata Masie Williams, la piccola di casa Stark con cui la Turner condivide un legame fortissimo.

Nelle immagini pubblicate nelle scorse ore su Instagram vediamo l'attrice in piscina, con il pancione in bella vista, con accanto una guardia del corpo d'eccezione. In un altro scatto invece l'attrice appare in pigiama mentre tiene le mani sul suo pancione e nell'ultima foto pubblicata, la vediamo nuovamente in costume. La piccola Wilma sarà circondata sicuramente da tutto l'amore possibile e si spera possa crescere sana e forte e coraggiosa come la Queen in the North.

Intanto casa Stark si allarga sempre più, è infatti di pochi giorni fa la notizia della gravidanza di Rose Leslie, la bruta Ygritte convolata a nozze con il nostro beneamato Jon Snow aka Kit Harington.