Sophie Turner ricorda i tempi di Game of Thrones: 'A 16 anni ero già un'adulta'

Sophie Turner è in copertina su ELLE e sulle pagine della nota rivista ha voluto ricordare i tempi trascorsi nel mondo di Game of Thrones, che l'hanno resa di fatto un'adulta a tutti gli effetti ben prima del tempo.

L'attrice ha detto che a differenza delle sue coetanee era solita svegliarsi all'alba per le riprese dello show HBO, restando lontana da casa per 6 mesi l'anno, prima accompagnata da sua madre e poi al compimento dei 16 anni addirittura da sola.

"I produttori, gli addetti ai lavori e gli attori mi hanno cresciuta, insieme ai miei genitori, ma mi hanno cresciuta di più in senso lavorativo, spronandomi ad essere una lavoratrice indipendente. È stato un periodo molto formativo della mia vita. A 16 anni mi sentivo come se fossi un'adulta a tutti gli effetti".

E su Sansa dopo il finale di Game of Thrones dice: "Lei è ancora una grande parte di me. Sarà sempre una parte di me".

La notorietà giunta però tutta ad un colpo con Game of Thrones le ha creato non pochi problemi, mettendola costantemente nell'occhio del ciclone e causandole molteplici problemi di accettazione.

Sophie Turner ha ammesso infatti che l'essere continuamente sotto i riflettori ha avuto un grande impatto sulla sua salute mentale e che i social media hanno avuto un effetto negativo sulla sua immagine corporea. "Ho una relazione di amore-odio con i social media. Vorrei non esserne mai stata coinvolta. Guardo i commenti su Instagram e penso, oh, cazzo. Tutti pensano questo di me. Si tratta di una cosa che mi logora. Ho avuto perfino disturbi alimentari per questo. Ho vissuto con un tutor che mi seguiva per tutta la giornata, osservando cosa mangiassi. Solo così ne sono venuta fuori. Ormai ho imparato a dosare i social e ad escluderli quasi completamente dalla mia vita".