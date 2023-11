Sophie Turner rifiutò di fare QUEL discorso con la madre dopo Game of Thrones

Sophie Turner iniziò a recitare nella pluripremiata saga di Game of Thrones alla tenera età di 13 anni, ma la dinamica, oltre a portare con sé problematiche quali ansia, pressione e ritmi stressanti, le ha garantito un risvolto positivo: non dover fare i "discorsi sul sesso>" insieme alla madre!

"Be', voglio dire... I miei genitori mi parlarono a quattr'occhi quando avevo 15 anni" ha ricordato l'attrice. "Mi dissero: 'Penso che sia ora di parlare di uccelli e di api!'. Allora ho pensato: 'Caspita, sono in Game of Thrones!' In realtà, sapevo già tutto quello che c'era da sapere, e anche di più. Per esempio, non credo di aver mai avuto bisogno di alcuna istruzione sull'argomento".

Basti pensare al primo episodio dello show, non certo adatto a un pubblico facilmente impressionabile. "Tyrion e Ros ci danno dentro. Ti ricordi? Lui alza la testa, e tutti noi ci apriamo in un lungo: 'Wooow'". Per approfondire l'argomento "piccante", non perdetevi le 5 scene più hot di Game of Thrones.

Classe '96, Sophie Belinda Turner viene ricordata non soltanto per la serie HBO, ma anche per The Thirteenth Tale, Survive e The Staircase - Una morte sospetta, a cui si aggiungono film quali Another Me, X-Men - Apocalisse e il recente Do Revenge. Nel 2019 ricevette una candidatura al Premio Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica (Game of Thrones/Il Trono di Spade).

In un'altra occasione, invece, Sophie Turner ha ricordato l'ultimatum imposto a Joe Jonas per uscire insieme. I due si sono separati di comune accordo il 6 settembre 2023, dopo 4 anni di matrimonio.