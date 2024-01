Sophie Turner sperava in una storia con una donna per Sansa: 'Con gli uomini non funziona'

Sansa, l'eroina di Sophie Turner compie un vero e proprio percorso di crescita durante le otto stagioni di Game of Thrones che culmina con l'incoronazione a Regina del Nord.

Una sorprendente rivelazione ( forse la migliore del finale della serie TV) la dipinge come una donna finalmente indipendente sopratutto dal giogo di un uomo. E per Sophie Turner, in prospettiva della sua evidente sfortuna con gli uomini, dal tentativo di compiacere Joffrey al matrimonio obbligato con Tyrion Lannister a quello fatto di violenze e abusi di Ramsay Bolton, Sansa avrebbe potuto trovare serenità e amore con una donna: "Forse in Game of Thrones avrebbe dovuto guardare da un'altra parte - ha detto Turner a EW - perché con gli uomini non funziona per lei. A giudicare dalla relazione di Sansa con Margaery, si probabilmente avrei voluto con Margaery".

Alla fine Sansa si è seduta sul trono del Nord, adesso indipendente dai Sette Ragni, con il cuore libero, più leggero: che le parole di Sophie Turner possano essere un interessante spunto per i futuri progetti di Sansa nei libri di George Martin? Se lo spin-off su John Snow si farà è probabile che Sansa continui in qualche modo a mantenere i contatti con il fratello e chissà che non spunti anche un nuovo amore al suo fianco!