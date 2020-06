Sophie Turner, la Star di Game mette in mostra il pancione

Per la prima volta Sophie Turner, star di Game of Thrones nel ruolo di Sansa Stark, ha mostrato inequivocabilmente i segni della sua gravidanza in una uscita a Los Angeles con suo marito Joe Jonas. L'attrice, oltre alla mascherina d'ordinanza, indossava un top chiaro e dei leggings che mettevano ben in risalto il pancione.

La gravidanza non è stata mai confermata ufficialmente dalla coppia, né si conosce con precisione la data prevista per la nascita dell'erede, ma la foto, che si può vedere in calce alla news, lascerebbe pensare che il lieto evento non sia troppo lontano.

Sophie Turner e Joe Jonas fanno coppia dal 2016, e hanno annunciato il loro fidanzamento l'anno successivo. Si sono sposati con una rapida cerimonia a Las Vegas nel maggio del 2019, ripetendo poi la cerimonia in maniera più solenne in Francia il mese successivo.

L'attrice ha raccontato tempo fa che l'incontro con Joe le ha letteralmente "salvato la vita", in un momento in cui era mentalmente instabile. "Stavo attraversando questa fase di forte malessere mentale. Lui mi diceva: Non posso stare con te se tu non ti ami, non posso vederti amare me più di quanto ami te stessa. Penso che sentirlo dirmi queste cose, in un certo senso, mi abbia salvato la vita". Più recentemente, invece, parlando del lockdown, Sophie Turner ha scherzato: "In realtà, tutto sembra funzionare a mio vantaggio. Perché Joe è come una farfalla sociale, faccio fatica a tenerlo bloccato e a fare in modo che passi del tempo con me. Quindi per lui è come una prigione, ma per me è fantastico!"

Recentemente il cast di Game of Thrones si è virtualmente riunito per giocare a Dungeons & Dragons, senza però dimenticare l'attualità e le proteste dopo l'omicidio di George Floyd.