Sophie Turner, la star di Game of Thrones celebra il suo 2° anniversario con Joe Jonas

La star di Game of Thrones Sophie Turner ha celebrato il suo secondo anniversario di matrimonio con il marito Joe Jonas condividendo alcune divertentissime immagini inedite della cerimonia di Las Vegas.

La coppia si è è ufficialmente sposata a fine giugno 2019, con una sfarzosissima cerimonia in Provenza, alla presenza di amici e parenti, ma prima i due già erano convolati a giuste nozze in quel di Las Vegas, in maniera improvvisa e senza troppi fronzoli. L'attrice di Game of Thrones con il suo post sui social questo evento, sottolineando di essere estremamente fortunata ad avere un uomo come Joe Jonas al suo fianco.

Tra le varie foto della coppia, Sophie ha anche condiviso uno scatto in piscina, probabilmente il primo bacio dei novelli sposi.Ha poi anche anche pubblicato uno scatto di se stessa e in compagnia delle mogli degli altri fratelli Jonas e cioè Priyanka Chopra (moglie di Nick Jonas) e Danielle Jonas (moglie di Kevin) in accappatoi bianchi sulla pista da ballo.

Il matrimonio di Sophie e Joe si è svolto dopo i Billboard Music Awards nel 2019 ed è stato officiato naturalmente da un imitatore di Elvis. I due da poco hanno anche accolto la loro prima figlia. La bambina nata lo scorso luglio è stata chiamata Wilma e in molti non hanno dubbi che sarà una donna forte e coraggiosa proprio come la Queen in the North.