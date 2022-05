Sophie Turner: la star di Game of Thrones con il pancione sulla copertina di ELLE

Sophie Turner è di nuovo in dolce attesa e dopo aver annunciato la sua seconda gravidanza nel corso della Notte degli Oscar 2022, la star di Game of Thrones ha posato anche per la nota rivista ELLE con il suo pancione in bella vista.

Dopo essere ritornata alla famosa chioma rossa di Sansa Stark, l'attrice nell'intervista rilasciata al giornale ha parlato proprio del suo mestiere di madre e della sua primogenita non proprio pronta a diventare una sorella maggiore.

"Per me è la cosa più importante: dare vita alla prossima generazione", dice sorridendo. "La cosa più bella della mia esistenza è vedere mia figlia andare sempre più forte. Siamo così entusiasti di espandere la famiglia. È la migliore benedizione di sempre. Non credo capisca bene cosa stia accadendo, guarda la mia pancia e dice solo 'baby', ma fa lo stesso quando tocca la sua pancia o quella del padre. Stranamente però è molto più appiccicosa del solito. Sta rivendicando il suo territorio".

E sul marito Joe Jonas dice: "Sono felice di aver aperto un nuovo capitolo della mia vita. Se non avessi trovato Joe, penso che mi sarei sentita abbastanza persa dopo Game of Thrones. E mi sono sentita davvero abbastanza persa quando tutto è finito. Ma lui mi ha condotta per mano in questa nuova fase, che è stata davvero eccitante e mi ha dato qualcosa su cui concentrarmi. Ha reso tutto perfetto".

Come potete vedere dal post riportato in calce alla notizia, l'attrice sembra più radiosa che mai!