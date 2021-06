Sophie Turner, la star di Game of Thrones torna con HBO per la nuova serie The Staircase

Sono ormai lontani i tempi in cui Sophie Turner vestiva i panni della Sansa Stark di Game of Thrones, e ora quella che è stata forse l'eroina più incompresa dell'universo di George RR. Martin si appresta a spiccare il volo con una nuova produzione HBO Max.

L'attrice inglese prenderà infatti parte alla serie drammatica The Staircase, che riporta la storia del processo a Michael Peterson, giornalista e scrittore americano, accusato dell'omicidio della moglie, Kathleen Peterson. La star di Game of Thrones si unisce agli altri altisonanti membri del cast già annunciati in precedenza, tra cui troviamo Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche e Rosemarie DeWitt.

Sophie Turner interpreterà Margaret Ratliff, una delle figlie adottive di Michael Peterson che si trova a fare i conti con questa difficile vicenda giudiziaria. The Staircase è scritta e prodotta dagli showrunner Antonio Campos e Maggie Cohn, e già in precedenza questa storia era stata oggetto di una docuserie, andata in onda tra il 2014 e il 2018 e diffusa in Italia da Netflix.

Staremo a vedere se la nostra amata/odiata Sansa, riuscirà a scrollarsi di dosso il ruolo della Queen in the North e far ripartire la sua carriera di attrice rimasta in sospeso dopo la nascita della figlia Wilma. Voi che dite? Ce la farà? Ricordiamo che l'attrice ha anche vestito i panni di Jean Gray negli ultimi capitoli della serie di film X-Men.