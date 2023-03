I Soprano: 15 anni dopo David Chase sta sviluppando una nuova serie TV

A più di 15 anni di distanza dalla conclusione definitiva de I Soprano, il creatore dello show David Chase si è messo ufficialmente al lavoro sul suo nuovo progetto televisivo. Lo ha rivelato Variety nel corso di un articolo approfondito che svela anche il progetto sarà sviluppato per il canale FX, celebre per show come Atlanta e Sons of Anarchy.

Ora Chase sta per tornare in televisione per la prima volta dopo la fine de I Soprano e sta collaborando con Hannah Fidell, nota per A Teacher, per sviluppare un nuovo show per FX che ha già ottenuto l'ordine per la realizzazione di un pilot. I dettagli della trama non sono stati resi noti, anche se la serie, ancora senza titolo, si baserà su una delle sceneggiature di Chase, non ancora prodotta, rimaneggiata da Fidell per renderla più contemporanea, secondo quanto riportato da FX. Chase e Fidell sono entrambi accreditati come co-creatori, co-scrittori e produttori esecutivi.

Da quando è andato in onda il controverso finale de I Soprano nel 2007, Chase ha lavorato a due lungometraggi. Nel 2012 ha debuttato alla regia con Not Fade Away, un progetto a cui teneva personalmente incentrato sul cantante di una rock'n'roll band di adolescenti negli anni Sessanta. Recentemente Chase ha co-scritto e prodotto il film prequel de I Soprano, I molti santi del New Jersey, che avrebbe voluto dirigere se solo non fosse stato vittima di un attacco di cuore. La pellicola è stata quindi diretta da Alan Taylor.

Per il suo attesissimo ritorno in televisione, Chase si è avvalso di una collaboratrice di talento. Fidell ha debuttato alla regia nel 2013 con il film presentato al Sundance A Teacher, che ha poi adattato nell'omonima serie limitata di FX/Hulu. Chase è responsabile della direzione di uno dei più grandi show televisivi della storia e ora che sta per tornare con una nuova serie televisiva a 15 anni di distanza da I Soprano, il progetto dovrebbe suscitare la curiosità di molte persone.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in merito al progetto.