I Soprano, 5 riferimenti al Padrino che (forse) non avevi notato

Dopo l'annuncio di una nuova serie prodotta da David Chase, il mito dei Soprano riprende vita dopo 15 anni.

La serie TV, prodotta dal 1999 al 2007, ha approfondito anche dal punto di vista antropologico le vicende del boss della malavita italomericana del New Jersey Tony Soprano. Gli 86 episodi de I Soprano scavano nel cuore della cultura pop portando sul piccolo schermo evidenti richiami ai gangstar movie del calibro di Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese e Nemico Pubblico di William A. Wellman. Ma come potevano mancare i riferimenti alla trilogia per eccellenza dei film sulla malavita? Eh sì, i richiami ai tre film del Padrino di Francis Ford Coppola non mancano di certo: lo sapevi che per Il Padrino II era in lizza un altro regista? Chissà come sarebbe stata la seconda parte del film con Marlon Brando senza Coppola! Ecco i cinque riferimenti a Il Padrino nelle sei stagioni de I Soprano:

L'olio d'oliva Genco

Nella sesta puntata della quarta stagione de I Soprano, AJ interpretato da Robert Iler tenta di impressionare la sua ragazza Devin, a cui da il volto Jessica Dunphy, raccontando lo stile di vita sfarzoso della sua famiglia. Una notte il giovane tenta di accompagnare i suoi amici al The Big ma li porta da Satriale: AJ tenta di spiegare come quell'attività sia solo una copertura per il padre. In quel momento Patrick, un amico di Aj, paragona il Satriale al negozio fittizio di Don Vito Corleone ossia Genco Olive Oil.

La commozione davanti ai figli

Meadow è la primogenita della famiglia Soprano oltre che la preferita di Tony. Nell'episodio 3 della prima stagione, Meadow si esibisce in un assolo durante un concerto del coro del liceo. In quel momento Tony e Carmela si mostrano orgogliosi della famiglia e Tony si lascia andare alla commozione. La scena riprende il terzo film della trilogia de Il Padrino quando Michael Corleone interpretato da Al Pacino guarda il figlio Tony cantare e si emoziona. L'amore per i figli fa cadere la severa maschera che i due uomini sono costretti a indossare nella vita di tutti i giorni per mantenere la propria posizione all'interno di un sistema criminale di quella portata.

Certe storie finiscono

La quinta stagione segna la fine della storia tra Tony e la moglie Carmela. L'immagine di apertura della quinta stagione si apre con l'inquadratura della casa dei Soprano oramai in stato di trascuratezza. La potenza di questa immagine è un chiaro riferimento alla perdita della famiglia da parte di Tony. Il richiamo è all'inizio de Il Padrino III quando Michael è costretto a vivere le conseguenze della sua separazione con Kay e il danno causato alla sua tanto amata famiglia.

"Difficile ma non impossibile"

"Difficile ma non impossibile" è la battuta pronunciata da Aj nel tentativo di avere un contatto con lo zio Junior attualmente detenuto in un carcere federale. Ne Il Padrino II Rocco pronuncia la stessa battuta discutendo con Tom su come aggirare la sicurezza e colpire Hyman Roth.

Quelle maledette arance

Nell'episodio 12 della prima stagione, zio Junior scopre che Tony vede uno psichiatra: una vergogna per un uomo del suo onore. Così l'uomo tenta di colpire il capofamiglia dei Soprano mentre sta per tornare in auto con una bottiglia di succo di arance: l'imboscata fallisce, e Tony ne esce vivo. Il dettaglio del succo di arancia avvicina Tony Soprano a Vito Corleone: nel suo caso, però, Vito non sarà così fortunato ne il Padrino in quanto viene colpito mentre sta tornando alla sua macchina dopo aver comprato arance da un venditore ambulante. Entrambi i figli di Tony e Vito non riescono a proteggere i loro padri creando in loro rimorso e frustrazione.

E voi li avevate riconosciuti?