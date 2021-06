I Soprano, Alec Baldwin svela il suo ruolo da sogno:'Era legato a Tony Soprano'

Alec Baldwin ha rivelato di aver sperato di poter interpretare un ruolo in I Soprano, celebre serie drammatica della HBO con protagonista James Gandolfini. La star però non ambiva ad un personaggio qualunque ma ad una partecipazione piuttosto rilevante e strettamente collegata al famigerato boss Tony Soprano (Gandolfini).

Il ruolo al quale l'attore sperava di poter dar vita era quello dell'uomo che uccide il boss mafioso del New Jersey, fuggendo con la moglie Carmela (Edie Falco).

"Ho chiamato chiunque fosse... e gli ho detto:'C'è solo un uomo in questo business che dovrebbe arrivare, far fuori Jimmy e andarsene con Edie, e sono io'. E loro mi fanno:'Certo, sicuro. Aggiungeremo il tuo nome alla lista di tutti gli attori irlandesi che pensano che dovrebbero apparire ne I Soprano'".



La serie è ancora una delle più amate e il prequel The Many Saints of Newark è stato rimandato all'autunno.

Magari Baldwin potrà partecipare in qualche modo al film. Nel frattempo l'attore, al podcast di Michael Imperioli e Steve Schirripa, altre due star della serie, ha ricordato un aneddoto con David Chase, che lui sostiene potrebbe essere legato alla sua mancata partecipazione. Un giorno si trovava in un ristorante di Los Angeles per darsi una rinfrescata in attesa di un meeting:"Sto passando la mia camicia sotto l'asciugatore quando la porta si apre e... questo è stato il mio primo incontro con David Chase. Lui fa:'Alec Baldwin? Che cazzo ci fai ad asciugare la tua camicia nel bagno del ristorante del Four Seasons?' Mi sa che è per questo che non sono mai stato scritturato nella vostra serie".



Ad aprile è scomparso Joseph Siravo, interprete del padre di Tony Soprano nello show.