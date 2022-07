I Soprano, il cast della serie HBO ricorda Tony Sirico: 'Nessuno come te'

La morte di Tony Sirico ha sconvolto l'intero mondo dell'intrattenimento e soprattutto tutti i colleghi che con lui hanno lavorato ne I Soprano. Sui social molti sono stati i post di cordoglio a lui dedicati, compresi quelli di alcune star dell'iconica serie HBO.

Su Instagram, Lorraine Bracco, che interpretava Jennifer Melfi, ha scritto di come Sirico l'abbia sempre protetta e si sia preso cura non solo di lei, ma anche della sua famiglia: "Adoro Tony Sirico. Un ragazzo con la testa sulle spalle che mi ha sempre sostenuto e che amava i miei figli e i miei genitori. Ho una vita di ricordi con Tony - a partire da Quei bravi ragazzi fino ai Soprano e molto altro ancora - ma mio Dio, ci siamo divertiti a fare la Bensonhurst Spelling Bee - sto ancora ridendo. Spero che sia in paradiso a far arrabbiare tutti ora. Ti amo, amico mio... riposa in pace".

Anche il creatore dei Soprano David Chase ricordato Sirico, definendolo un attore gioiello.

"Il modo in cui i buddisti si riferiscono a un gioiello: un essere soprannaturale e un maestro. Ma di certo non un maestro Zen. Era così fragoroso, così divertente, così talentuoso. Sono molto felice per lui che tra i cinquanta e i sessanta ha finalmente imparato quanto fosse talentuoso e amato. Stavo solo pensando a lui ieri, stranamente, e mi è stato ricordato che era una delle ragioni principali del successo di I Soprano. Mi mancherai molto, Gennaro. Come il mondo".

"Mi addolora dire che il mio caro amico, collega e complice, il grande TONY SIRICO è morto oggi", ha scritto su Instagram la star de I Soprano Michael Imperioli. "Tony era come nessun altro: era duro, leale e dal cuore grande, più di chiunque io abbia mai conosciuto. Sono stato al suo fianco per così tanto: nei momenti belli e brutti. Ma soprattutto nel bene. E abbiamo avuto modo di ridere tanto. Abbiamo trovato un vero ritmo come Christopher e Paulie e sono orgoglioso di dire che ho fatto molto del mio lavoro migliore e più divertente con il mio caro amico Tony. Mi mancherà per sempre. È davvero insostituibile. Mando amore alla sia famiglia, agli amici e i suoi tanti fan. Era amato e non sarà mai dimenticato. Oggi ho il cuore spezzato".