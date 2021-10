I Soprano, clamoroso: HBO Max e David Chase stanno pensando ad una nuova serie!

C'è una possibilità che la saga dei Soprano possa continuare con una nuova serie tv prequel realizzata per il servizio di streaming on demand HBO Max, con il creatore della serie David Chase in trattative con WarnerMedia per un altro progetto ambientato nel suo iconico mondo criminale.

"Stiamo parlando con David di una nuova serie relativa ai 'Soprano', una nuova serie per HBO Max", ha detto Ann Sarnoff di WarnerMedia in un'intervista pubblicata da Deadline. Chase in precedenza aveva affermato che sarebbe stato disposto tornare nel mondo de I Soprano, ma solo tramite storie prequel, indipendentemente dal formato scelto, se quello del film o della serie tv. L'idea dunque sarebbe quella di una storia ambientata negli anni '60 e '70 prima degli eventi della serie originale. Chase ha anche detto a Deadline che vorrebbe poter scrivere qualsiasi eventuale nuovo progetto con il collaboratore Terrence Winter.

Secondo Deadline, Sarnoff, presidente e CEO di WarnerMedia Studios and Networks Group, afferma che non è stata presa alcuna decisione definitiva in merito al formato per il prossimo progetto de I Soprano, quindi al momento non è chiaro se si tratterà davvero di una serie tv o di un film come il nuovo film I Molti Santi del New Jersey, ma negli Stati Uniti la serie originale è andata incontro ad un rinnovato interesse di pubblico dopo essere approdata nel catalogo di HBO Max; aggiungendo a questo il recente annuncio della firma di un accordo first look tra Chase e WarnerMedia, la possibilità per l'annuncio di una nuova serie sembrano più che buone. "Vedi I Soprano rientrare nella top ten delle serie più viste sul servizio di streaming, e adesso con questo film gli è stata data una vita completamente nuova", ha detto Sarnoff a Deadline. "Ha letteralmente risollevato tutto il franchise de I Soprano in un modo nuovo."

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, che di certo non tarderanno ad arrivare.