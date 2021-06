I Soprano, com'è visitare la casa della serie HBO? Lo raccontano questi fortunati fan!

Il sogno di ogni fan di una serie tv è quello di poter visitare il set della sua serie preferita e questa possibilità è stata data ai fan de I Soprano grazie ad un evento di VirtualCons, An Evening at Tony's, che si è svolto di recente a Caldwell, nel New Jersey.

Sia virtualmente che di persona, i fan sono stati invitati a trascorrere una serata a casa dei Soprano al 14 di Aspen Drive (la casa è abitata da proprietari privati).



TV Insider ha partecipato all’evento a cui erano presenti anche alcuni membri del cast come Federico Castelluccio (Furio Giunta), Vincent Pastore (Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero), Aida Turturro (Janice Soprano), Dan Grimaldi (Patsy Parisi) e David Proval (Richie Aprile) per dare all’esperienza quel tocco in più di magia.



“Ciò che originariamente ci ha ispirato è stato il 20° anniversario dello show”, ha detto Castelluccio a TV Insider. “Era il 2019, quindi abbiamo deciso di riunirci e creare la prima convention dei Sopranos (Sopranos Con). Pensavamo che venissero qualche migliaio di persone, ma quel fine settimana si sono presentate da 15 a 18.000 persone Questo ci ha mostrato che c'è ancora domanda di noi là fuori". Il cast e i creatori di I Soprano si sono riuniti anche lo scorso dicembre per una raccolta fondi di beneficenza.



Per partecipare al tour i fan devono sborsare quasi $ 1.000 per biglietto ma siamo certi che la visita vale la spesa che li ha portati sull’iconico vialetto della famiglia Soprano, un luogo familiare dove Tony ritirava il suo quotidiano nello spettacolo. Salendo verso la casa invece i fan hanno potuto vedere anche la Cadillac Escalade bianca di Tony.

Mentre coloro che si sono sintonizzati virtualmente da casa non hanno pagato un centesimo il CEO di VirtualCons, Michael Mota, spera di cambiare il prezzo in futuro. "Purtroppo, questa non è casa mia", ha detto Mota. "Il mio obiettivo è comprarla", aggiunge, "quindi possiamo sicuramente abbassare il prezzo".

Turturro, che interpretava la sorella di Tony, Janice nella serie, era molto emozionata: "Sì, è la prima volta che torno a casa da quando le riprese sono terminate. È stato molto strano entrare. Gli adorabili proprietari mi hanno permesso di usare il bagno e quando sono entrata è stato un po' strano per me. Sono diventata un po' sentimentale".



L'attrice ha aggiunto: "Ho subito sentito e pensato a Jimmy", ha detto ricordando il suo co-protagonista James Gandolfini morto nel 2013: “Era strano, bello e un po' triste. Non riesco a spiegarlo".



I fan stanno aspettando con impazienza l'arrivo di The Many Saints of Newark, il film prequel di David Chase che vedrà protagonista il figlio di Gandolfini, Michael, nel ruolo di Tony.



Le sei stagioni di I Soprano sono disponibili in streaming su NOW TV.