I Soprano, come reagirebbero i protagonisti durante la pandemia?

Grazie a Michael Imperioli e Steve Schirripa e al loro podcast Talking Sopranos, in queste settimane di quarantena i fan stanno riscoprendo I Soprano e conoscendo a distanza di anni curiosità e retroscena sulla serie. Nell'ultimo episodio i due attori si sono divertiti a immaginare le reazioni dei protagonisti alle prese con la pandemia.

Imperioli e Schirripa, che interpretavano Christopher Moltisanti e Bobby Baccalieri, hanno letto delle note di David Chase, creatore de I Soprano, che ha attribuito a ciascuno dei personaggi un pensiero sul coronavirus in linea con il suo carattere.

"Paulie Walnuts" Gualtieri, per esempio, direbbe: "Amico, la gente mi chiama germofobo. Che ridere. Ora dico solo: avete visto, figli di pu***na? Sapevo che sarebbe successo qualcosa del genere."

Per Tony Soprano (interpretato dal compianto James Gandolfini), "Le scommesse sportive sono scomparse, così come gli sport. Io e i miei amici stiamo morendo qui. Riprendiamo gli affari e la produzione, entro Pasqua, entro il Primo maggio, quello che sia."

Meadow Soprano, invece, rimpiangerebbe di non aver studiato medicina. "Sto così male per quella decisione". Sua madre Carmela, invece, la pensa in maniera opposta. "Meno male che mia figlia non è andata a medicina. Immaginate dove sarebbe adesso."

Christopher Molisanti penserebbe: "Sono stato a Hollywood. Laggiù dovrebbero chiamarla influenza suina."

La dottoressa Jennifer Melfi, dal canto suo, starebbe rischiando l'esaurimento. "Se e quando quei coraggiosi dottori scoppieranno, io sarò la prossima."

Per Bobby "Bacalà" Baccalieri, "Sì, ora è tutta un'emergenza. Ho ingoiato tutta questa m***a perché ho sbagliato le previsioni. Mia moglie comprò un libro di Niostradamus, io gli ho dato un'occhiata ma non diceva nulla di tutto questo."

Al di là di queste "dichiarazioni", anche il franchise de I Soprano ha risentito degli effetti del cononavirus. L'uscita del prequel Newark con Michael Gandolfini nel ruolo che fu di suo padre, infatti, prevista per questo autunno, è stata rimandata al 12 marzo 2021.