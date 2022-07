I Soprano, David Chase su Tony Sirico:'Fu l'unico a poter cambiare un dialogo dello show'

Nei giorni successivi alla morte di Tony Sirico, il cast e la troupe de I Soprano hanno espresso il proprio ricordo dell'attore, conosciuto principalmente per il ruolo di Paulie Walnuts. Il talento recitativo e il senso dell'umorismo di Sirico sono stati ampiamente raccontati ma David Chase ha ricordato un altro particolare.

Chase ha sottolineato come Sirico fosse un bravissimo autore, un talento naturale. Il creatore di I Soprano ha svelato che l'interprete di Paulie è stato l'unico membro del cast che abbia mai convinto lo showrunner a modificare un dialogo in sceneggiatura.



Intervistato da Vulture, Chase ha dichiarato:"Mi limiterò a dire che Tony faceva parte di uno dei più grandi cast di tutti i tempi. È stato sicuramente il più grande cast con cui abbia mai lavorato, e ho lavorato con diversi cast incredibili. Ma è stato l'unico a chiedermi di cambiare un dialogo. E l'ho fatto".



Sirico non era preoccupato per una sua battuta ma per il modo con il quale un altro personaggio raccontava Paulie:"Un altro personaggio parlava di Paulie e descriveva come un bullo. A Tony non piacque. Mi chiese di togliere la parola 'bullo' e lo feci".



Tony Sirico è morto a 79 anni in una casa di cura di Fort Lauderdale. Chase non ricorda con quale altra parola sostituì 'bullo':"La cosa importante è che a lui non piaceva la parola 'bullo'. Forse era stato un bullo da giovane".



Su Everyeye potete scoprire perché I Soprano sono ancora leggenda.