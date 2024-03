I Soprano: l'iconico tavolo del finale della serie venduto all'asta per un prezzo folle

I Soprano ha senza alcun dubbio lasciato un segno indelebile nella storia della serialità televisiva nel corso di sei stagioni apprezzatissime dal pubblico e riconosciute dalla critica. Lo show è tornato a far parlare di sé per il prezzo a cui è stato venduto l’iconico oggetto di scena presente nella scena finale della storica serie tv.

Dopo aver condiviso il tributo di HBO a I Soprano, torniamo ad occuparci di quella che a tutti gli effetti è una vera e propria pietra miliare della televisione contemporanea per parlare dell’asta che ha visto in vendita la cabina composta da tavolo e panche che ha segnato il finale dello show.

Stando a quanto riportato da CNN, l’oggetto di scena è stato venduto su Ebay per la cifra record di 82600 dollari, tra l’altro senza includere il jukebox nel pacchetto.

Il vincitore dell’asta ha dovuto superare altre 237 offerte presentate al proprietario dell’Holsten Ice Cream, locale situato nel New Jersey che ha potuto fregiarsi del cimelio fino a questo momento.

Il gestore del locale ha spiegato la necessità di vendere il tavolo per poter rinnovare gli spazi dell’attività: “È arrivato il momento. Tutte le cose belle hanno bisogno di un aggiornamento, di tanto in tanto. La famosa cabina dei Soprano sta ricevendo un necessario lifting. Vi preghiamo di comprendere che non vogliamo farlo. Ma l’integrità della cabina è ormai compromessa. Gli interni sono stati riparati molte volte e questi mobili hanno più di 60 anni”.

Per quanto avvenuta a malincuore, dunque, la vendita della cabina riservata alla famiglia Soprano avrà sicuramente fatto la sua parte per il riammodernamento del locale, rendendo meno amaro al vecchio proprietario il distacco dall’oggetto.

A proposito della serie tv, vi lasciamo a una nostra analisi di tutto quello che rende I Soprano una serie imprescindibile e leggendaria.