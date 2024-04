I Soprano, James Gandolfini è ancora Tony Soprano in un video inedito che dovete vedere

Nel 2021, Edie Falco sorprese i fan de I Soprano quando svelò in un podcast di aver girato un video, con uno scopo ben preciso, insieme a James Gandolfini nei ruoli di Carmela e Tony Soprano e ambientato due anni dopo gli eventi conclusivi della serie tv, concluso con uno schermo nero che lasciava in sospeso il destino di Tony.

Lo scopo del video era aiutare i New York Knicks a convincere LeBron James ad unirsi al team. Il video venne girato nel 2010, quando James stava diventando free agent dopo la scadenza del suo contratto con i Cleveland Cavaliers. I Knicks si iscrissero alla lista delle migliori squadre in lizza per accaparrarsi la stella della NBA e decisero di realizzare un video con le star della serie per poter ingolosire James; d'altronde I Soprano sono una leggenda del piccolo schermo.



Nella clip erano incluse altre star come Chris Rock, Mike Bloomberg, Robert De Niro, Alec Baldwin, Spike Lee e molti altri abitanti celebri della Grande Mela. Tuttavia, le immagini del video non erano mai state trasmesse, anche dopo la rivelazione di Edie Falco. Nell'ultimo episodio del podcast Finds Out è stato finalmente trasmesso il filmato.

Nel video, Carmela e Tony conversano sulla qualità della vita a New York, ironizzando sul programma protezione testimoni e sulla possibilità di trovare un posto dove possa vivere LeBron James. Nell'intervista di tre anni fa, Falco confessò di essere rimasta sorpresa dalla scelta di Gandolfini di tornare ad interpretare Tony Soprano, soprattutto perché solitamente rifiutava questo tipo di offerte:"Dev'essere stato un tifoso di basket più di quanto mi fossi accorta".

Come i fan dell'NBA sapranno, il video non ebbe l'effetto sperato, visto che LeBron James scelse di accasarsi ai Miami Heat. A marzo è stato annunciato che il famoso tavolo de I Soprano è stato venduto all'asta per un prezzo da capogiro.

