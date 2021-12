I Soprano, Lady Gaga ricorda la sua comparsa nella serie: "Terribile, ho fatto tutto male"

Prima ancora di diventare una celebrità e di farsi un nome anche nel mondo del cinema, Lady Gaga aveva esordito in una piccola parte ne I Soprano, la celebre serie cult di HBO. Impegnata nella promozione del suo ultimo film da protagonista, House of Gucci, Gaga ha ricorda quella prima esperienza definendola terribile e inguardabile oggi.

Nel corso di una chiacchierata con Entertainment Weekly, Lady Gaga ha ricordato la sua esperienza sul set de I Soprano e ha ammesso che non è molto fiera di quella sua performance e che il talento di un attore è qualcosa che cresce con il tempo. All'epoca Lady Gaga aveva solo 15 anni e questo è quello che ha detto parlando della sua recitazione nell'episodio dei Soprano che la vedeva in scena: "Quando riguardo quella scena riesco a vedere esattamente tutto quello che ho fatto di sbagliato. Non sapevo nemmeno come ascoltare in una scena! Avrei dovuto ridere e invece è uscita una specie di risatina... la riguardo e mi dico: 'oh, quella non è una vera risata'".

In alto su questa pagina potete rivedere l'esatta clip in cui compare il personaggio di una giovanissima Lady Gaga. Se non sapeste che quella nella clip è Lady Gaga non avreste prestato alcuna attenzione a quell'attrice, o almeno così la pensa la diretta interessata: "Le sfumature e l'essere molto specifici sono qualcosa che crescono nel tempo per un attore se hai la volontà di ascoltare davvero e con attenzione gli altri attori con cui lavori".

Ovviamente Lady Gaga ha ascoltato molto e oggi è non solo una grande popstar ma anche un'affermatissima attrice di Hollywood, Premio Oscar per la miglior canzone in A Star Is Born, film di Bradley Cooper che le è valsa anche la candidatura come miglior attrice protagonista. Tra non molto la rivedremo sul grande schermo in House of Gucci, diretto da Ridley Scott.

Su queste pagine alcune sue dichiarazioni per House of Gucci e la descrizione di una scena di sesso con Adam Driver.