I Soprano, Michael Imperioli confessa:'Gettai il mio Emmy nel cestino!'

Michael Imperioli è conosciuto per il ruolo di Christopher Moltisanti ne I Soprano. Nel corso delle sei stagioni della serie, l'attore è stato nominato per cinque volte agli Emmy Award per il suo ruolo, vincendolo nel 2004, lo stesso anno in cui la collega, Drea de Matteo, lo vinse come miglior attrice non protagonista.

Nel 2021 è uscito il prequel de I Soprano, con l'attore che ha partecipato come voce narrante.Il rapporto di Imperioli con i premi non è propriamente sereno, come ha raccontato l'attore in una recente intervista. Alla domanda su quale dei premi del circuito EGOT fosse più vicino a vincere, Imperioli è stato molto diretto:"Non me ne frega un c***o. Quei cosi vanno bene per gli affari, servono a questo perché sai che ti daranno opportunità".



Imperioli prosegue il suo ragionamento:"[...] Quando perdi, la mattina dopo te ne sei già dimenticato e vai avanti. Un'esperienza molto diversa dal vincere, perché nel momento in cui dicono 'il vincitore è... ' e chiamano il tuo nome, la concentrazione di tutti nella sala è su di te. E io non me l'aspettavo ed è strano, è stato come se all'improvviso una botta di acido ti stesse esplodendo nel cervello perché diventa molto surreale".



E poi l'aneddoto bizzarro:"Quella notte ho vinto, io e mia moglie andiamo a letto e dice 'Sai, pensi di essere davvero importante con questo Emmy' e disse 'Non sono impressionata'. E poi aggiunse 'Se avessi le palle, prenderesti quell'Emmy e lo getteresti dritto nella spazzatura'. L'alcol era in circolo, ho preso l'Emmy e l'ho gettato nella spazzatura. Siamo andati entrambi a letto, ci svegliamo la mattina dopo alle 11.00 e la prima cosa che dice è 'Vuoi ordinare del caffè? E non dimenticare di prendere il tuo Emmy dalla spazzatura'".



Nel corso dell'ultimo Super Bowl è stato mandato in onda uno spot de I Soprano per Chevrolet con Jamie Lynn-Sigler.