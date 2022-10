I Soprano: Michael Imperioli e David Chase insieme per un film 'segreto'

Qualche tempo fa abbiamo provato a spiegare in che modo I Soprano siano diventati una leggenda del piccolo schermo e la più importante opera televisiva dell'era moderna. Tra i nomi che lo hanno reso possibile ritroviamo quelli di Michael Imperioli e del creatore David Chase, ora di nuovo insieme.

Dato il forte impatto culturale de I Soprano, non sorprende che l'universo mafioso del New Jersey sia stato recentemente ripreso per il film prequel The Many Saints of Newark, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione. Il creatore David Chase ha comunque ammesso di voler proseguire sulla scia tracciata dal prequel, sostenendo di avere già una bozza realizzata con l'amico e collega Michael Imperioli.

Chase non ha voluto rivelare di più, mantenendo il totale riserbo sull'idea e sulla pellicola, mentre Imperioli, al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha raccontato di un progetto in realtà a tre: lui, Chase ed il collega Steve Schirripa (Bobby Bacala nella serie). Molti pensano che il film in questiona possa realmente appartenere all'universo de I Soprano, anche se potrebbe in realtà trattare un argomento totalmente nuovo ed inedito.

Se questo film di Chase-Imperioli dovesse essere una sorta di film su Christopher Moltisanti/Bobby Bacala, come qualcuno ipotizza, non sarebbe ovviamente un sequel, poiché entrambi i personaggi sono morti. Ma se dovesse essere ambientato durante l'epoca della serie, o se dovesse esserne un prequel, per realizzarlo con gli attori originali al loro posto sarebbe necessaria una CGI di un certo livello. E francamente appare difficile credere che qualcuno si possa e si voglia accollare tale spesa, per un film che metterebbe insieme due personaggi che, sono certamente popolari tra i fan, ma che non erano esattamente un duo dinamico nella serie originale.