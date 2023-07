I Soprano: Michael Imperioli non vuole che 'bigotti e omofobi' guardino lo show

Michael Imperioli ha espresso chiaramente in un post su Instagram il suo pensiero sulla recente decisione della Corte Suprema in merito al diritto di un'azienda di discriminare persone LGBTQ, affermando ironicamente di voler vietare a "bigotti e omofobi" di guardare qualsiasi suo lavoro, compreso il ruolo di Christopher Moltisanti ne I Soprano.

"Ho deciso di proibire ai bigotti e agli omofobi di guardare 'I Soprano', 'The White Lotus', 'Quei bravi ragazzi' o qualsiasi film o serie tv a cui ho partecipato", ha scritto l'attore in un post su Instagram che includeva un titolo sulla sentenza della Corte Suprema. "Grazie Corte Suprema per avermi permesso di discriminare ed escludere coloro con cui non sono d'accordo e a cui mi oppongo. USA! USA!".

Recentemente, il cast dei Soprano ha ricordato James Gandolfini, a 10 anni dalla sua scomparsa prematura.

All'inizio di questa settimana, i sei giudici conservatori della Corte Suprema hanno dato ragione a una web designer del Colorado che sosteneva di avere il diritto di rifiutarsi di creare siti web per matrimoni di coppie dello stesso sesso per motivi religiosi. Questa settimana i sei giudici hanno anche emesso sentenze che dichiarano incostituzionale il programma di condono dei prestiti agli studenti dell'amministrazione Biden e le politiche di azione positiva delle università.

La sentenza ha scatenato le polemiche degli attivisti LGBTQ, che avvertono che si tratta di un colpo alle protezioni contro la discriminazione delle coppie omosessuali e di un potenziale primo passo dei conservatori verso l'utilizzo della maggioranza di destra dell'Alta Corte per rovesciare Obergefell v. Hodges, la sentenza della Corte Suprema del 2015 che ha legalizzato il matrimonio omosessuale a livello nazionale.

Imperioli ha pubblicato di recente altri post su Instagram a sostegno della comunità LGBTQ+, tra cui una bandiera del Pride per celebrare il Pride Month. Quando ha subito le reazioni di alcuni follower di destra, Imperioli ha rincarato la dose, dichiarando che "l'odio e l'ignoranza non sono un punto di vista legittimo" e che "l'America sta diventando sempre più stupida".