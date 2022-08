I Soprano, morta la star di Broadway Robert LuPone: era il vicino di casa di Tony

Il mondo dello spettacolo americano piange la scomparsa di Robert LuPone, nota star di Broadway e interprete sul piccolo schermo del dottor Bruce Cusamano nella serie HBO, I Soprano. LuPone è scomparso a causa di un cancro al pancreas. Aveva 76 anni. Era fratello di Patti LuPone, vincitrice di Tony e Grammy Award.

Dopo la morte di Tony Sirico, un'altra funesta notizia che riguarda I Soprano. La scomparsa di Bob LuPone è stata condivisa sui social dal gruppo teatrale MCC Theatre, co-fondato dallo stesso attore.



Ecco il messaggio pubblicato su Instagram:"Il co-direttore artistico e fondatore dell'MCC Bob LuPone è morto sabato 27 agosto dopo una battaglia di tre anni contro il cancro al pancreas. Lascia la moglie Virginia, il figlio Orlando, la sorella Patti e il fratello William. È inoltre sopravvissuto al profondo impatto che ha avuto su di noi" si legge nella nota della compagnia.



"Bob era una forza, un sostenitore, complesso nel modo più ricco, traboccante di un entusiasmo giovanile e profondamente saggio nel guardare nelle nostre anime. Era il nostro migliore amico. È difficile credere che non ci siederemo mai più con lui e diremo 'parliamo'" conclude il tributo.



Robert LuPone studiò danza alla Juilliard School, recitando in numerose opere di Broadway come Guys and Dolls, West Side Story, A Chorus Line - grazie al quale ottenne una nomination ai Tony Award - e True West.

Fece parte del cast del film Jesus Christ Superstar di Norman Jewison e recitò, oltre che ne I Soprano, anche in un episodio di Sex and the City.

